La sessione invernale di mercato dell’Inter si è conclusa con alcune sorprese. I nerazzurri hanno fatto qualche acquisto, ma non sono mancate lezze amare per chi sperava in colpi più importanti. Ora si aspetta di vedere come questi nuovi innesti influiranno sulla squadra, mentre i tifosi si preparano a seguire da vicino le prossime partite.

di Giuseppe Colicchia Mercato Inter, altro che ‘bastardo’: a qualcuno la verità farà male. L’analisi e il bilancio sulla sessione invernale dei nerazzurri. Il sipario è calato sulla sessione invernale, lasciando in casa Inter più dubbi che certezze. Quello che Cristian Chivu ha definito senza mezzi termini un “mercato bastardo” si è rivelato, alla prova dei fatti, un esercizio di immobilismo e indecisione che rischia di pesare sulla seconda parte di stagione. Il tecnico rumeno, alla guida della squadra con idee chiare, aveva avanzato una richiesta precisa durante i ripetuti summit in sede: un esterno destro capace di colmare il vuoto lasciato da Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, altro che ‘bastardo’: a qualcuno la verità farà male…

Approfondimenti su Mercato Inter

L’ex difensore dell’Inter, Cristian Chivu, torna a parlare della sua esperienza in nerazzurro e non risparmia qualche critica.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Mercato Inter

Argomenti discussi: Il mercato impossibile dell’Inter: offerte ridicole per non prendere nessuno; Marotta contro il Liverpool: Telefonate per Dumfries al limite della correttezza; Inter, frenata per Diaby: rifiutata la prima offerta, ma c’è altro che complica l’affare; Sempre sul mercato, scontento, mai incisivo: Inter, perché Frattesi non va mai via?.

Il mercato impossibile dell’Inter: offerte ridicole per non prendere nessunoLookman, Konè, Cancelo, Perisic, Diaby, Jones: la lunga lista di obiettivi irraggiungibili del mercato nerazzurro ... ilfattoquotidiano.it

Inter, Vlahovic più McKennie: così Marotta tenta il doppio sgarbo alla Juventus. Dimarco a vita, rinnovo da topL'Inter e Marotta sono sempre molto attenti al mercato dei parametri zero: Vlahovic e McKennie due occasioni da cogliere, la Juventus rischia la beffa. sport.virgilio.it

#McKennie all’#Inter Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, svelata da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’Inter avrebbe chiesto informazioni per Weston McKennie a parametro zero, approfittando dell’incertezza sul rinnovo con facebook

Inter, gli acquisti di Cristian Chivu: il mercato alternativo Leggi l’editoriale di @Glongari x.com