Bastarde senza gloria al Teatro Gioiello | Gegia in una commedia sulle donne

Al Teatro Gioiello di Torino, il 4 maggio 2026, va in scena una serata evento dedicata alla forza, all'ironia e alla complessità dell'universo femminile. "Bastarde senza gloria – Una per tutte", scritto da Gianni Quinto e diretto da Siddhartha Prestinari, è una commedia contemporanea che fonde.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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