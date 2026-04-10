Il Teatro Masaccio di Arezzo ha ospitato una commedia in vernacolo fiorentino intitolata

Arezzo, 10 aprile 2026 – . Venerdì 17 aprile alle 21 lo spettacolo firmato da Claudio Ermini a cura dell’associazione culturale Paro Paro con il patrocinio del comune di San Giovanni Valdarno. San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere una serata all’insegna del teatro e della comicità con lo spettacolo “Ma icchè gli farò alle donne”, in programma venerdì 17 aprile alle 21 al teatro Masaccio. La commedia brillante in tre atti, scritta in vernacolo fiorentino da Mario Marotta e proposta in un libero adattamento di Valerio Ranfagni e Claudio Ermini, promette di divertire il pubblico con una trama vivace e ricca di personaggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ma icchè gli farò alle donne” al Teatro Masaccio: una brillante commedia in vernacolo fiorentino

Teatro e solidarietà a Terranuova Bracciolini: sabato in scena “Ma icché gli farò alle donne”Arezzo, 18 marzo 2026 – Sabato 21 marzo, alle ore 21:00, l’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini ospiterà lo spettacolo “Ma icché gli farò...

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