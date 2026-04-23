basket serata benefica amici del costone insieme alla selva

Venerdì scorso, nei locali della contrada, si è svolta una serata di beneficenza organizzata dall'Associazione Amici del Costone e dalla Contrada della Selva. L’evento ha coinvolto diverse persone che hanno partecipato con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di iniziative di solidarietà. La serata ha visto la partecipazione di amici e volontari, con attività e momenti di intrattenimento dedicati ai presenti.

Associazione Amici del Costone e la Contrada della Selva sono state protagoniste della serata di beneficenza che si è svolta venerdì scorso nei locali della contrada. Un appuntamento all’insegna della solidarietà, del divertimento e della condivisione, con un’ asta benefica capace di coinvolgere attivamente tutti i presenti. "La serata è stata l’espressione concreta di un legame fatto di valori condivisi, partecipazione e attenzione agli altri – ha detto Valentina Cappelli, presidente di Amici del Costone -. Nello sport e come in contrada, il risultato più importante non è mai individuale, ma collettivo. Amici del Costone nasce anche per questo, intercettare i bisogni e creare reti di comunità".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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