Sanremo | trofei Coppa Davis in mostra e serata benefica per il Gaslini

Sanremo ha accolto i trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup dal 23 al 25 febbraio, attirando numerosi appassionati di tennis. La mostra si svolge al Tennis Club della Foce, dove i visitatori possono ammirare i trofei e scattare foto con le coppe. L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, include anche una serata benefica per il Gaslini. Molti giovani sportivi si sono avvicinati al mondo del tennis durante l’esposizione.

Dal 23 al 25 febbraio, il Tennis Club Sanremo alla Foce ospiterà una tappa ufficiale del Trophy Tour della Federazione Italiana Tennis e Padel, con l'esposizione dei trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, conquistati dall'Italia. L'evento si svolge in parallelo con il Festival di Sanremo, offrendo ai cittadini e ai turisti l'opportunità di ammirare dal vivo i simboli più prestigiosi del tennis internazionale. L'ingresso sarà negli orari di apertura del circolo. La settimana si concluderà sabato 28 febbraio con una serata benefica a favore dell'Ospedale Pediatrico Gaslini. La serata includerà una pesca di beneficenza, un torneo di doppio misto e una sfida aperta contro Gianluca Mager, giocatore di Coppa Davis.

Argomenti discussi: La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup al Tennis Club di Sanremo.

