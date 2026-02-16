Dire Straits Over Gold portano l' energia del rock a Ferrara con una serata benefica
Un viaggio emozionante tra i successi dei Dire Straits. Una serata speciale in cui la grande musica incontra la solidarietà. Venerdì 27 febbraio alle 21.15, il Teatro Comunale di Ferrara spalanca le porte alla città per il concerto dei ‘Dire Straits Over Gold’, con l’opportunità di farsi travolgere dal ritmo della musica e soprattutto per aiutare i bambini più fragili, in quanto la manifestazione sarà in favore dell’Associazione Giulia (biglietti sul portale Vivaticket). “Questo genere di appuntamenti - ha sottolineato Luca Friso, frontman del gruppo - vanno oltre l’immaginario collettivo della tribute band e hanno un’altissima valenza culturale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
I Dire Straits Over Gold tornano nei teatri italiani: la prima data al Toniolo
I Dire Straits Over Gold annunciano il loro ritorno nei teatri italiani con le prime date del 20252026.
Alan Clark, il tastierista rock dei Dire Straits (e non solo) dal tocco classico
I Dire Straits Over Gold portano energia rock sul palco del Teatro Comunale in sostegno dell'Associazione GiuliaUn viaggio emozionante tra i successi dei Dire Straits. Una serata speciale in cui la grande musica incontra la solidarietà. Venerdì 27 febbraio alle 21.15, il Teatro Comunale di Ferrara spalanca le p ... cronacacomune.it
Presentazione del concerto benefico Dire Straits Over Gold in favore dell'Associazione GiuliaLunedì 16 febbraio 2026 alle 10:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara si terrà la conferenza stampa di presentazione del concerto benefico Dire Straits Over Gold, in ... cronacacomune.it
Il #14febbraio del 1978 i Dire Straits iniziano a registrare il loro primo album, omonimo, a Londra. #almanaccomercury #DireStraits x.com