Dire Straits Over Gold portano l' energia del rock a Ferrara con una serata benefica

Un viaggio emozionante tra i successi dei Dire Straits. Una serata speciale in cui la grande musica incontra la solidarietà. Venerdì 27 febbraio alle 21.15, il Teatro Comunale di Ferrara spalanca le porte alla città per il concerto dei ‘Dire Straits Over Gold’, con l’opportunità di farsi travolgere dal ritmo della musica e soprattutto per aiutare i bambini più fragili, in quanto la manifestazione sarà in favore dell’Associazione Giulia (biglietti sul portale Vivaticket). “Questo genere di appuntamenti - ha sottolineato Luca Friso, frontman del gruppo - vanno oltre l’immaginario collettivo della tribute band e hanno un’altissima valenza culturale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

I Dire Straits Over Gold annunciano il loro ritorno nei teatri italiani con le prime date del 20252026.

Alan Clark, nato nel 1952 a Londra, è un tastierista noto per la sua capacità di integrare elementi di musica classica nel contesto del rock.

