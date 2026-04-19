basket torna al successo il gmv in casa con follonica in dr2

Il GMV torna a vincere in casa contro Follonica nella penultima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone D. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per i biancoverdi, che ora occupano il quinto posto in classifica in attesa delle ultime gare delle altre squadre. Questa vittoria arriva dopo una serie di risultati che hanno portato il team a consolidare la propria posizione nella regular season.

Pisa, 19 aprile 2026 – Vittoria come da pronostico ma non scontata per il GMV, nella penultima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone D, ultima in casa della regular season per i biancoverdi, ora quinti in attesa delle gare delle altre compagini concorrenti. Opposti al Banini Basket Follonica, che all’andata si era imposto contro ogni previsione, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno stentato in avvio, per poi lottare alla pari con i maremmani nella prima parte dell’incontro ed allungare definitivamente nella ripresa.. LA CRONACA – La partita inizia molto bene per il Basket Follonica, che riesce a sfruttare la superficialità dei padroni di casa in difesa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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