Nell’ultima giornata della regular season della Serie A2 femminile di basket sono stati stabiliti gli incontri dei playoff e dei playout. Tra le squadre qualificate per la fase finale c’è quella di Matelica, che affronterà la Virtus Cagliari in una sfida a eliminazione diretta. La composizione del tabellone è stata decisa in base ai risultati ottenuti durante le partite precedenti, determinando le sfide che si svolgeranno nelle prossime settimane.

L’ultimo turno di regular season della A2 femminile di basket ha definito la griglia playoff e playout. La Halley Thunder Matelica sabato affronterà la Virtus Cagliari, ottava nell’altro girone. Nel dettaglio la classifica conclusiva del gruppo B: Matelica 38, Ecodent Alpo 36, Bolzano 32, 32, Ragusa 28, Umbertide 26, Alcamo 24, Trieste 20, Vicenza 20, Cus Cagliari 20, Rovigo 18, Girls Ancona 14, Treviso 4. Le prime otto hanno avuto accesso ai playoff e ora affrontano le migliori avversarie dell’altro girone. Ecco gli accoppiamenti. Tabellone 1: Repower Sanga Milano - Vicenza; E-Work Faenza - Normatempo Italia Torino; Ecodent Alpo - Nuova Icom Selargius; Use Rosa Scotti Empoli - Umbertide. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket femminile. Matelica, nei playoff sfida la Virtus Cagliari

Basket femminile A2. Oggi la leader Matelica riceve Faenza. L’11 aprile inizieranno le gare dei playoffUltima giornata di regular season dell’A2 femminile con la capolista Halley Thunder che, già matematicamente prima, ospita alle 20.

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Normatempo Italia Torino vs Sardegna Marmi Virtus Cagliari

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