Alle ore 20:15 si disputa la prima sfida della finale scudetto del campionato di basket femminile di Serie A1 2026, tra la squadra di Schio e quella di Venezia. La serie, al meglio delle tre partite, determina il campione d’Italia e vede le due formazioni confrontarsi per la prima volta in questa fase. La partita si gioca in una cornice di attesa e tensione tra le due squadre, pronte a contendersi il titolo nazionale.

Si alza il sipario sulla finale scudetto dell’ A1 di basket femminile 2026, con la gara-1 in programma questa sera alle ore 20:15 tra la Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia nella serie al meglio delle tre sfide che mette in palio il titolo di campione d’Italia. La Famila Wuber si è ripresa lo scudetto lo scorso anno proprio contro la Reyer Venezia capace di sfilarlo dal petto delle scledensi nel 2024. Schio punta a riscrivere nuovamente la sua storia già gloriosa, con le vicentine che hanno già in bacheca ben tredici campionati vinti e puntano al record di Como (15) ulteriormente avvicinabile. La dirigenza orange ha puntato su un roster pieno zeppo di stelle tra cui Cecilia Zandalasini e Maria Conde, con Costanza Verona a dettare i ritmi di gioco e Olbis Andre’ ad osservare il pitturato con Jasmine Keys.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, Schio e Venezia si ritrovano di fronte per gara-1 della finale scudetto. Chi la spunterà?

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Immaginate una bimba palermitana che sogna di giocare a basket. Immaginate una bimba che, nonostante sia sempre tra le più basse in campo, appare a tutti qualcosa di mai visto prima. Immaginate a 11 e 12 anni dover fare trasferte anche di 4 o 5 ore, anch x.com