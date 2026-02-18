Basket femminile la Beretta Famila Schio si aggiudica gara-1 del derby di Eurolega contro la Reyer Venezia per i play-in

La Beretta Famila Schio ha vinto la prima partita del derby di Eurolega contro la Reyer Venezia, confermando la sua determinazione nei play-in. La squadra di coach Ricchini ha battuto le avversarie con un punteggio di 67-68, nonostante un calo nel terzo quarto che ha portato Venezia anche a +10. Le scledensi si sono fatte sotto negli ultimi minuti, stringendo i denti e recuperando terreno. La partita si è decisa negli ultimi secondi, con Schio che ha mantenuto la freddezza necessaria. La sfida riprende tra una settimana.

La Beretta Famila Schio fa saltare subito il fattore campo vincendo di misura contro una combattiva Umana Reyer Venezia per 67-68 nella gara-1 dei play-in dei quarti di finale per l' Eurolega di basket femminile 2025-2026! Dopo aver toccato anche il -10 nel terzo quarto le scledensi si sono ritrovate nella frazione conclusiva tentando il tutto per tutto, con la Reyer che non è riuscita a ribattere nei minuti finali cedendo così di un solo punto. Tra una settimana esatta le nostre due portacolori si ritrovano di fronte a campi invertiti (gara-2 al PalaRomare di Schio) per un posto nella Final Six di Saragozza (Spagna).