Domani si gioca il derby tra Valdelsa Basket e Poggibonsi. La partita è il momento clou della terza giornata del girone di ritorno in Divisione Regionale Uno. Le due squadre si affrontano con grande voglia di vincere, entrambe vogliono mettere punti preziosi in classifica. La sfida promette emozioni e tensione, con i tifosi pronti a sostenere i loro team.

La terza giornata del girone di ritorno del campionato di divisione regionale uno vede in calendario un interessantissimo derby valdelsano tra Valdelsa Basket e Paolo Nesi Group Poggibonsi. Domani pomeriggio alle 18 al PalaFrancioli si affrontano i biancorossi di coach Lanza e i giallorossi di Mameli. Le due squadre si trovano attualmente a braccetto in terza posizione in classifica distanziate di soli 2 punti dalla seconda piazza, occupata momentaneamente da Montespertoli. È un derby che conta molto per entrambe le compagini in chiave classifica. Una graduatoria dove, a parte la lepre Monteroni che sembra ormai imprendibile e che vanta con entrambe il vantaggio negli scontri diretti, per tutte le altre posizioni che danno diritto ai play-off si annuncia una vera e propria battaglia fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket DR1. Domani si gioca il derbyssimo. E’ sfida Valdelsa-Poggibonsi

Approfondimenti su Valdelsa Poggibonsi

Al palazzetto di via Austria a Grosseto, si svolgono oggi le finali della Final-4 di Coppa Toscana di DR1.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Valdelsa Poggibonsi

Argomenti discussi: Basket DR1. Domani si gioca il derbyssimo. E’ sfida Valdelsa-Poggibonsi; Basket, Dr1: Tromello vuole il riscatto. Arriva la Posal Sesto; DR1 B 5^A: Basket Time rimedia nel recupero con Polisigma Zoppola; Basket Umbria, i verdetti del fine settimana della Serie C Unica e DR1.

Basket DR1. Domani la partitissima tra Valdelsa e Simus MonteroniLa prima giornata del girone di ritorno del campionato di Divisione Regionale uno mette di fronte le due regine ... lanazione.it

Basket DR1. Domani la partititissima tra Simus Monteroni e GalliIl posticipo della seconda giornata tra Nesi Tappezzerie Poggibonsi e Simus Monteroni disputato al Bernino mercoledì sera ha aperto una... Il posticipo della seconda giornata tra Nesi Tappezzerie ... lanazione.it

DALLA VALDELSA ALLA SERIE B: LA FAVOLA DI LEONARDO BELLINI! Meno di un anno fa segnava per salvare il Poggibonsi in Serie D, oggi il grande salto nei professionisti con la maglia della Juve Stabia in Serie B. Leggi l'articolo completo #Leo - facebook.com facebook

Offerte di lavoro: zona Valdelsa - Poggibonsi x.com