Basket il CUS Pisa sbanca Pontedera e abbandona l’ultimo posto in DR1

Pisa, 1 marzo 2026 – Quarta vittoria consecutiva, quinta con Luca Martini in panchina, per il Cosmocare CUS Pisa, che sbanca Pontedera, nel derby dell'ottava giornata, nel campionato di Divisione Regionale 1. La squadra universitaria, che non è ancora uscita dalla zona retrocessione, ma ha abbandonato per la prima volta l'ultimo posto in classifica, ha dominato la gara fin dall'avvio, rimanendo sempre in testa, per lo più con un vantaggio a due cifre, riuscendo a superare i momenti di crisi.. LA CRONACA – Sceso in campo con Burgalassi, Colombini, Ricci, Spagnolli e Malfatti, opposto a Ferrati, Falchi, Lucchesi, Osas e Mbengue, il CUS ha subito messo una tripla con l'ex Malfatti, imitato da Burgalassi e Colombini, con Pontedera sotto di 9, che riesce con Lucchesi, pure dall'arco, a limitare il gap alla fine del primo quarto ( 16-22 ).