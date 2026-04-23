Basket al via per la Pallacanestro Femminile Pisa i play-off per la promozione in serie B

La regular season nel campionato di serie C si è conclusa e la Pallacanestro Femminile Pisa si prepara ad affrontare i play-off per la promozione in serie B. La prima partita si disputerà domenica sul campo della squadra ospitante a Firenze. La squadra pisana ha concluso con successo il campionato regolare e si appresta a sfidare le avversarie nelle fasi successive della competizione.

Pisa, 23 aprile 2026 – Terminata la regular season nel campionato di serie C, la Pallacanestro Femminile Pisa si appresta ad iniziare la fase dei play-off, che inizierà domenica a Firenze, sul campo della locale Pallacanestro Femminile.. LA FORMULA – Al termine del campionato si sono qualificate le prime quattro compagini, nell’ordine Pallacanestro Firenze, Virtus Siena, Basket Femminile Porcari e Pallacanestro Femminile Pisa. Le semifinali sono Firenze-Pisa e Siena-Porcari, con andata il 26 aprile, ritorno nel fine settimana successivo ed eventuale bella il 10 maggio, in casa della squadra meglio piazzata nella regular season. Le vincenti si affronteranno per un posto nella serie B della prossima stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, al via per la Pallacanestro Femminile Pisa i play-off per la promozione in serie B Notizie correlate Basket, la Pallacanestro Femminile Pisa supera Grosseto, in serie C, e blinda i play-offPisa, 15 marzo 2026 – Con coach De Filippis in tribuna per scontare la prima delle due giornate di squalifica, ben sostituito dal secondo Foglia, e... Basket, niente da fare per la Pallacanestro Femminile Pisa, a Porcari in serie CPisa, 13 aprile 2026 – Netta sconfitta della Pallacanestro Femminile Pisa, nell’ultima giornata della regular season del campionato di serie C, sul... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Basket Femminile Porcari chiude in bellezza: 61-37 contro il Pisa; Troppo forte la capolista per la Pontremolese Basket; Basket Serie B gara 1 play-out | vittoria a tavolino per la YOLO+. Basket, niente da fare per la Pallacanestro Femminile Pisa, a Porcari in serie CIl quintetto di De Filippis, quarto, affronterà ai play-off la capolista Firenze, con gara1 ed eventuale bella in trasferta ... sport.quotidiano.net Il Basket Femminile Porcari chiude in bellezza: 61-37 contro il PisaUna partita mai in discussione. Il Basket Femminile Porcari supera senza difficoltà la Pallacanestro Femminile Pisa con un netto 61-37, si aggiudica il terzo posto e chiude la fase regolare con una pr ... luccaindiretta.it La classifica di serie C femminile e Il quadro della post season - Pallacanestro Femminile Firenze – Pallacanestro Femminile Pisa Virtus Siena – Basket Femminile Porcari - GEA Basketball Grosseto – GS Bellaria Basket Nuovo Basket - facebook.com facebook