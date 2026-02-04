Basket giovanile Raggisolaris Academy l’under 19 travolge Vicenza
La Raggisolaris Academy si prende una vittoria convincente contro Vicenza nell’Under 19. I giovani di coach Maffezzoli dominano fin dall’inizio e chiudono il primo tempo avanti di 20 punti, senza rischiare più nulla. La squadra mette pressione fin dalle prime battute e si porta a casa il risultato con un largo margine, preparando così la trasferta di lunedì contro la capolista Urania Milano.
La Raggisolaris Academy continua ad ottenere buoni risultati nei massimi campionati giovanili. L’ Under 19 Eccellenza ha travolto 107-74 (24-15; 49-33; 75-49) Vicenza, ottenendo la prima vittoria nella seconda fase, chiudendo il match già all’intervallo: il modo migliore per affrontare la difficile trasferta di lunedì sul campo della capolista Urania Milano. L’ Under 17 Eccellenza resta in vetta al girone a punteggio pieno insieme alla Fortitudo 103 Academy Bologna. Nell’ultimo turno si è imposta 76-62 (8-20; 24-27; 47-42) sul capo dello Junior Basket Ravenna. L’ Under 15 Eccellenza esordirà domenica alle 17. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
UNDER 19 ECCELLENZA Raggisolaris Academy 107 S4 Energia Vicenza 74 (24-15; 49-33; 75-49) FAENZA: Bianchi 11, Gorgati 9, Gaina Catana 7, Al Alosy 13, Dellachiesa 16, Lachi 2, Gentile, Grillini T. 7, Baldini 2, Camparevic 10, Aromando 23, Battisti - facebook.com facebook
