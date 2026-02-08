Basket serie B Interregionale 19^ giornata Academy Catanzaro ferma la marcia trionfale della Virt

La Virtus Matera si ferma a sorpresa contro l’Academy Catanzaro. La squadra lucana, imbattuta da inizio campionato, perde in trasferta 82-70 e vede interrompere una serie di vittorie che durava da diverse giornate. La partita si gioca al PalaGiovino di Catanzaro, dove gli ospiti non riescono a trovare il ritmo giusto e vengono superati nettamente.

L’imbattuta corsa della Virtus Matera in serie B Interregionale si è interrotta bruscamente questo giovedì 8 febbraio 2026, nel palazzetto dello sport PalaGiovino di Catanzaro, dove l’Academy Catanzaro ha imposto un netto 82-70 ai lucani. Una sconfitta che interrompe una striscia di quattro vittorie consecutive per la squadra di coach Miriello e che, inevitabilmente, riapre i giochi in un campionato che, fino a questo momento, vedeva Matera come una delle contendenti principali per la promozione. Il match, valido per la 19ª giornata del torneo, ha visto i calabresi prendere il controllo della partita fin dalle prime battute, consolidando il vantaggio nel corso dei quarantacinque minuti di gioco e gestendo con intelligenza il vantaggio fino alla sirena finale.🔗 Leggi su Ameve.eu

