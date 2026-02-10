Musolino | Basile lascia macerie istituzionali tra decentramento tradito e Consiglio umiliato

Il consigliere Musolino attacca duramente Basile, accusandolo di aver lasciato dietro di sé un quadro di macerie istituzionali. Durante una riunione, Musolino ha sottolineato come la gestione amministrativa sia lontana dall’immagine di efficienza e trasparenza promossa, evidenziando esclusioni e mancanza di confronto con gli altri organi decentrati. Le sue parole puntano a mettere in luce le tensioni che attraversano l’amministrazione locale.

"La tanto sbandierata buona amministrazione non brilla come la si dipinge. Dietro la facciata si nascondono zone d'ombra: esclusione sistematica degli organi decentrati e rifiuto del confronto democratico". È durissima la valutazione della senatrice di Italia Viva Dafne Musolino sul bilancio.

