Città Metropolitana Basile | 308 milioni attivati tra scuole infrastrutture e inclusione ricostruita la credibilità amministrativa

Dal 2019, sono stati attivati oltre 308 milioni di euro dalla Città Metropolitana per interventi su scuole, infrastrutture, mobilità sostenibile, ambiente e rigenerazione urbana. La presenza di fondi pubblici è stata destinata a diversi settori, con l’obiettivo di migliorare i servizi e le strutture della zona. La gestione di queste risorse ha portato a un aumento della credibilità amministrativa dell’ente.

Oltre 308 milioni di euro già attivati dal 2019 a oggi per infrastrutture, edilizia scolastica, mobilità sostenibile, ambiente e rigenerazione urbana. È il quadro tracciato questa mattina nel corso della conferenza stampa del candidato sindaco Federico Basile, durante la quale sono stati illustrati i principali interventi della Città Metropolitana di Messina, con la presentazione dei dati affidata all’ex direttore generale dell’Ente Giuseppe Campagna. Focus anche sui progetti sociali legati alla ex Città del Ragazzo e al programma “Dopo di Noi”, approfonditi dall’ex assessora alle politiche sociali Alessandra Calafiore. Secondo quanto... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Città Metropolitana, Basile: “308 milioni attivati tra scuole, infrastrutture e inclusione, ricostruita la credibilità amministrativa” Articoli correlati Città Metropolitana, sette nuove assunzioni per rafforzare la macchina amministrativaLa Città Metropolitana di Messina prosegue nel percorso di rafforzamento del proprio assetto organizzativo con l’assunzione di sette nuove unità di... Oltre 2 milioni di euro dalla Città metropolitana per gli arredi delle scuole superioriDue milioni e duecentomila euro, per una media di 50mila euro per singolo istituto.