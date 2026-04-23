Basile presenta le liste a sostegno della ricandidatura | Messina non può tornare indietro

Ieri alla Galleria Vittorio Emanuele di Messina sono state presentate tre liste civiche chiamate “Basile Sindaco di Messina”, “Orgoglio Messinese” e “Il Futuro è Adesso”. Queste liste supportano ufficialmente la candidatura di Federico Basile per un nuovo mandato come sindaco della città. Durante l’evento, Basile ha dichiarato che Messina non può tornare indietro. La presentazione ha coinvolto diversi rappresentanti e sostenitori del progetto.

Sono state presentate ieri, alla Galleria Vittorio Emanuele di Messina, le liste “Basile Sindaco di Messina”, “Orgoglio Messinese” e “Il Futuro è Adesso”, schierate a sostegno della ricandidatura di Federico Basile alla guida di Palazzo Zanca. L’iniziativa ha riunito candidati e sostenitori in un.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Messina, Basile lancia le 6 liste: ecco la strategia per il ComuneIl percorso elettorale per la guida del Comune di Messina entra in una fase operativa decisiva con la presentazione delle prime sei liste civiche a... Consigliere Rinaldo lascia il Comune: sostegno pieno a Basile per le elezioni a Messina.Il consigliere comunale di Messina, Raffaele Rinaldo, ha deciso di interrompere il suo mandato con un anno di anticipo, schierandosi apertamente e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Basile presenta le liste a sostegno della ricandidatura: Messina non può tornare indietro; Basile presenta le sue prime tre liste in Galleria; Basile ufficializza le prime tre liste al Consiglio comunale: tutti i nomi; Messina, nuovo sondaggio elettorale: Basile tra il 50% e il 54%, netto vantaggio su Scurria e Russo. Basile presenta le sue prime tre liste in GalleriaPresso la Galleria Vittorio Emanuele sono stati presentati i candidati e le candidate delle liste Basile Sindaco di Messina, Orgoglio Messinese e Il Futuro è Adesso, unite a sostegno di un ... messinaoggi.it Elezioni Comunali Messina, Basile presenta le prime sei liste di candidati al consiglio comunaleDoppio appuntamento con la presentazione delle prime sei liste a sostegno del candidato sindaco Federico Basile. Si terrà mercoledì 22 aprile alla Galleria Vittorio Emanuele la presentazione delle lis ... strettoweb.com Elezioni comunali Messina, Basile presenta 3 liste: “continuità e responsabilità per far crescere la città" | FOTO - facebook.com facebook