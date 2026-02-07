Consigliere Rinaldo lascia il Comune | sostegno pieno a Basile per le elezioni a Messina

Il consigliere Rinaldo lascia il Comune di Messina. Dopo aver deciso di interrompere il suo mandato con un anno di anticipo, Raffaele Rinaldo si schiera apertamente con il sindaco Federico Basile. In vista delle prossime elezioni, Rinaldo dà il suo sostegno senza riserve al primo cittadino, confermando la sua fiducia e puntando sulla continuità amministrativa.

Il consigliere comunale di Messina, Raffaele Rinaldo, ha deciso di interrompere il suo mandato con un anno di anticipo, schierandosi apertamente e senza riserve a sostegno del sindaco Federico Basile in vista delle prossime elezioni comunali. Una scelta, definita dallo stesso Rinaldo un atto dettato dalla responsabilità verso la città, che segna un punto di svolta nella campagna elettorale e ridisegna gli equilibri politici all’interno della città dello Stretto. La notizia, diffusa nel pomeriggio di oggi, 7 febbraio 2026, ha immediatamente acceso il dibattito pubblico e sollevato interrogativi sul futuro dell’amministrazione comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu

