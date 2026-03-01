Baseball L’Estra Siena Bsc oggi al Memorial ‘Andrea Bologna’

L’Estra Siena Bsc prenderà parte oggi alla quarta edizione del Memorial Andrea Bologna, un evento dedicato al baseball che si svolge in una località ancora da specificare. La squadra partecipa con l'obiettivo di confrontarsi con altre formazioni e mettere in mostra le proprie capacità in una competizione ufficiale. La giornata vedrà diverse partite e l’intera manifestazione coinvolge più team provenienti da varie zone.

L’Estra Siena Bsc parteciperà oggi alla quarta edizione del Memorial Andrea Bologna, in programma a Montefiascone, Viterbo, un appuntamento ormai consolidato nel panorama del baseball giovanile indoor e dedicato al ricordo di Andrea Bologna, appassionato atleta del Montefiascone, scomparso quattro anni fa. La società senese sarà presente con il gruppo del Minibaseball 2018-2019, i suoi atleti più piccoli, in un’esperienza che rappresenta molto più di un semplice torneo. Per i bambini si tratta infatti di un’occasione speciale di crescita sportiva e personale: una giornata di gioco, entusiasmo e confronto con coetanei provenienti da altre realtà, nel segno dei valori che da sempre contraddistinguono il club bianconero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

