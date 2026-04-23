Xiam Vega, un giocatore di 23 anni con passaporto spagnolo, si prepara a esordire nel weekend a Grosseto. Nato negli Stati Uniti, Vega ha origini che richiamano nomi asiatici, ma la sua carriera si sviluppa nel baseball. La sua presenza nel campionato italiano attira l’attenzione, dato che si tratta di un atleta con un background internazionale. Questa sarà la prima volta che Vega scende in campo in questa competizione.

Si chiama Xiam Vega (nella foto) e, a dispetto di un nome che resta a metà tra il coreano e i cartoni animati giapponesi di fine anni Settanta è assolutamente americano. Anzi, cubano. Xiam Vega Urrutia (questo il come completo) è nato a L’Avana il 28 settembre 2002. Famiglia di sportivi e appassionati di baseball? Siamo decisamente fuori strada. Xiam arriva da una realtà legata al mondo dello spettacolo. Ma nell’isola che fu di Fidel Castro, il baseball è qualcosa di più di una religione. Bambini e bambine crescono con guantoni e mazze e Xiam non ha fatto eccezione. Da Cuba, passa in Nicaragua dove si affina nel contesto dell’International Baseball Academy.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Baseball: dotato di passaporto spagnolo, ha 23 anni. Esordirà nel weekend a Grosseto. Unipol in salsa cubana: ecco il giovane Vega

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