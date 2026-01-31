Baseball | il catcher ha recuperato dopo l’infortunio alla mano La conferma di Liberatore | l’Unipol è in buone mani

Dopo un infortunio alla mano, il catcher Liberatore ha recuperato e si prepara a tornare in campo. La società conferma che l’Unipol è in buone mani, anche dopo i tanti nuovi acquisti. La sua presenza è fondamentale per il ruolo che ricopre, e ora si aspetta solo il suo rientro pieno.

Dopo tanti nuovi acquisti, in casa Unipol è il momento anche delle conferme. E tra quelle più attese c’era quella di Ernesto Liberatore perché lui occupa un ruolo troppo importante. E’ innegabile che disporre di un pacchetto di lanciatori particolarmente valido, possa assicurare successi futuri. Ma le fortune dei pitcher sono legate anche alla presenza di chi si mette nel ruolo più ingrato e forse meno appariscente, quello del catcher. Eppure si tratta di una figura fondamentale: il talento dei lanciatori fa parte del proprio bagaglio tecnico, ma poter contare su un ricevitore eccellente garantisce anche una maggior efficacia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

