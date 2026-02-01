Incidente tra auto e ciclomotore a Santa Barbara | due minori feriti interviene anche l’elisoccorso

Questa pomeriggio a Santa Barbara, in via delle Miniere, si è verificato un incidente tra un’auto e un ciclomotore. Due minori sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e anche l’elisoccorso. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Santa Barbara (Cavriglia) È stato attivato alle ore 15:39 il 118 della ASL Toscana Sud Est per un incidente stradale avvenuto in località Santa Barbara, in via delle Miniere, che ha coinvolto un’autovettura e un ciclomotore. Sul posto sono intervenuti l’automedica del Valdarno, un’ambulanza di base della Misericordia di Cavriglia, le Forze dell’ordine, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso Pegaso 1. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due minori: uno è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso del Valdarno, mentre l’altro, sempre in codice 2, è stato trasferito con l’elisoccorso al pronto soccorso di Careggi. 🔗 Leggi su Lortica.it

