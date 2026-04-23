Bariano proposta l’onorificenza al merito della Repubblica per il comandante dei carabinieri di Romano di Lombardia

La giunta comunale di Bariano ha deciso all’unanimità di proporre il maresciallo maggiore dei carabinieri, comandante della stazione di Romano di Lombardia, per ricevere l’onorificenza al merito della Repubblica Italiana. La decisione riguarda esclusivamente questa proposta e non si tratta di un conferimento già avvenuto. La richiesta sarà sottoposta alle autorità competenti per la relativa approvazione.

Bariano. La giunta comunale ha approvato all’unanimità la proposta di conferimento dell’ onorificenza al merito della Repubblica Italiana al maresciallo maggiore dei carabinieri Francesco D’Oriano, comandante della stazione di Romano di Lombardia. Si tratta di un atto di indirizzo nato dall’esigenza di conferire il riconoscimento per l’attività svolta dal comandante sul territorio, che comprende, tra gli altri, anche Bariano. Nel documento vengono riportate le motivazioni alla base della scelta. La giunta sottolinea, infatti, come D’Oriano, dal suo arrivo a Romano di Lombardia, “è stato vicino alla cittadinanza ed all’amministrazione comunale collaborando in ogni modo con tutte le istituzioni del territorio e supportando con frequenti iniziative il mondo giovanile ed i cittadini più deboli”.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Mattarella conferisce 31 onorificenze al merito della Repubblica: premiati impegno civile, solidarietà e testimonianza dei valori costituzionaliIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito, motu proprio, trentuno onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana a... Cambio della guardia al comando provinciale di Torino dei carabinieri: il tenente colonnello Diego Berlingieri nuovo comandante del reparto operativoCambio della guardia al reparto operativo del comando provinciale di Torino dei carabinieri.