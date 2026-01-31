Mattarella conferisce 31 onorificenze al merito della Repubblica | premiati impegno civile solidarietà e testimonianza dei valori costituzionali

Il Presidente Sergio Mattarella ha consegnato 31 onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. I premi sono andati a cittadini che si sono distinti per il loro impegno nel sociale, dimostrando solidarietà e testimonianza dei valori della Costituzione. La cerimonia si è svolta al Quirinale, con il capo dello Stato che ha voluto riconoscere pubblicamente chi si impegna quotidianamente per la comunità.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito, motu proprio, trentuno onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana a cittadini che si sono distinti per l'impegno nel sociale. La cerimonia di consegna si svolgerà presso il Palazzo del Quirinale il 3 marzo alle ore 12. Il Capo dello Stato ha individuato "esempi, tra i numerosissimi presenti nel nostro Paese, di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani". Tra i Cavalieri dell'Ordine figura Valentina Baldini, 30 anni, medico psichiatra affetta da Atrofia muscolare spinale, presidente di ASAMSI e ADR, due associazioni di rilievo nazionale.

