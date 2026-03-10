L’ex difensora e capitana della Nazionale italiana riceve un’onorificenza dal Presidente Sergio Mattarella, riconoscimento che premia la sua carriera sportiva e il suo impegno nel promuovere i diritti delle calciatrici in Italia. La cerimonia si svolge alla presenza delle autorità, e il premio evidenzia il valore della sua figura sia nel mondo del calcio che nel dibattito sui diritti femminili.

S ara Gama è diventata anche una delle figure più importanti nella battaglia per i diritti delle calciatrici. Ed è per questo che, a fine febbraio, durante un incontro privato al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha conferito il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, una delle onorificenze più importanti dello Stato. La notizia è emersa soltanto adesso, ma il significato del gesto è immediatamente apparso chiaro: non soltanto un riconoscimento personale, ma un simbolo per tutto il calcio femminile italiano. Chi è Sara Gama, un ritratto della calciatrice X Sara Gama, una carriera costruita passo dopo passo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’ex difensora e capitana della Nazionale italiana riceve l’onorificenza dal Presidente Sergio Mattarella. Un riconoscimento che premia la carriera sportiva, ma anche l’impegno per i diritti delle calciatrici in Italia

