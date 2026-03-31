Pioggia e freddo non abbandonano Bari | scatta l' allerta meteo per il rischio temporali

A Bari il maltempo persiste con pioggia e temperature basse, causando disagi alla città. Le previsioni meteo di 3BMeteo segnalano ulteriori giornate caratterizzate da precipitazioni intense e condizioni atmosferiche avverse. È stata emessa un’allerta meteo per il rischio di temporali, che potrebbe coinvolgere diverse zone della regione nei prossimi giorni.

Il nuovo bollettino della Protezione Civile indica maltempo diffuso su tutta la Puglia, fino alla mezzanotte. Le prossime 48 ore dovrebbero essere ancora segnate dalle forti perturbazioni. Prorogata, fino al 7 aprile, l'accensione degli impianti di riscaldamento Prosegue il maltempo su Bari, la città è stretta in un'inconsueta morsa di pioggia e freddo. Le previsioni di 3BMeteo indicano altre giornate difficili per il capoluogo pugliese. Le condizioni climatiche avverse insisteranno sulla città fino a venerdì prossimo, ma nei prossimi due giorni (mercoledì 1 aprile e giovedì 2) la pioggia sarà grande protagonista. Il nuovo... 🔗 Leggi su Baritoday.it

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