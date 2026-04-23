Barcellona stagione finita per Lamine Yamal | lesione muscolare alla coscia

Lamine Yamal si è infortunato durante la partita contro il Celta Vigo, riportando una lesione muscolare alla coscia. L’attaccante del Barcellona dovrà osservare un periodo di riposo che si protrae fino alla fine della stagione. Nonostante l’entità dell’infortunio, ci sono aspettative positive riguardo alla possibilità di partecipare al prossimo Mondiale. La società ha comunicato l’esito degli esami medici e i tempi di recupero previsti.

Brutte notizie per il Barcellona, che perde Lamine Yamal per il finale di stagione. Il giovane talento spagnolo si è infortunato nel corso del primo tempo della sfida di campionato contro il Celta Vigo, subito dopo aver trasformato un calcio di rigore.Dopo il gol, il numero 10 ha accusato un dolore alla parte posteriore della coscia sinistra, fermandosi immediatamente e richiamando l’intervento dello staff medico. Gli accertamenti hanno confermato una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra. Il club blaugrana ha comunicato che il giocatore seguirà un trattamento conservativo, escludendo quindi un intervento chirurgico. Una diagnosi che comporta comunque uno stop significativo.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Barcellona, stagione finita per Lamine Yamal: lesione muscolare alla coscia NICKI NICOLE le GENERÓ la PEOR LESIÓN a LAMINE YAMAL #futbol #lamineyamal #lesion Notizie correlate Barcellona, infortunio per Lamine Yamal: stagione finita, obiettivo MondialeLesione al bicipite femorale della coscia sinistra per il talento blaugrana: stop fino a fine stagione, ma possibile recupero per la Spagna. Stagione finita per Lamine Yamal: infortunio al bicipite femorale. Il Barcellona: “Dovrebbe essere disponibile per i Mondiali”Bruttissime notizie per il Barcellona, sospiro di sollievo per la Spagna in vista dei Mondiali. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Yamal spinge il Barça e cita LeBron: Non è finita, rimonta possibile se giochiamo come sappiamo; Dramma Yamal, si teme un grave infortunio muscolare: Mondiale a rischio; Barcellona eliminato dall'Atlético Madrid: 2-1 Barça, ma passano i Colchoneros; Barcellona-Atlético Madrid, di nuovo. Yamal, l'infortunio è grave: stagione finita con il Barcellona, speranze per il MondialeStagione finita per Lamine Yamal. Questo l'esito degli esami dei medici del Barcellona. Il calciatore prova il recupero per il mondiale ... derbyderbyderby.it Barcellona, infortunio per Lamine Yamal: stagione finita, obiettivo MondialeLesione al bicipite femorale della coscia sinistra per il talento blaugrana: stop fino a fine stagione, ma possibile recupero per la Spagna. Infortunio dopo il ... sportface.it Stagione finita per Lamine Yamal, ma il Mondiale Gli esami effettuati dal Barcellona hanno confermato una ; il giovane talento seguirà una terapia conservativa, senza intervento c - facebook.com facebook Lamine Yamal salta il finale di stagione con il Barcellona a causa di un infortunio al bicipite femorale Potrebbe tornare in tempo per la #FIFAWorldCup #LaLiga #DAZN x.com