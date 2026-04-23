Barcellona – Celta Vigo 1-0 | Yamal si infortuna e vengono ripristinati i nove punti di vantaggio

Durante la partita tra Barcellona e Celta Vigo, il giocatore del Barcellona si è infortunato mentre segnava il gol decisivo, con il risultato finale di 1-0. Con questa vittoria, la squadra catalana ha mantenuto un vantaggio di nove punti in classifica. La partita si è svolta questa sera, e la notizia dell’infortunio del giocatore ha fatto rapidamente il giro del web, come riportato da un noto sito di notizie sportive.

2026-04-22 23:55:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Lamine Yamal si è infortunato mentre segnava l’unico gol della partita vinta dal Barcellona sul Celta Vigo per 1-0. Yamal si è trasformato dal dischetto al 40? dopo essere caduto sotto la sfida di Yoel Lago, ma subito dopo è caduto a terra ed è andato dritto nel tunnel mentre veniva ritirato. Un ulteriore ritardo della gara è arrivato poi quando il gioco è stato interrotto per oltre 10 minuti a causa di un problema medico in tribuna. Con quella interruzione aggiunta agli otto minuti di recupero, non è stata una sorpresa che il Barça non sia mai riuscito a trovare il passo nel secondo tempo contro una squadra del Celta che insegue la Champions League.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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