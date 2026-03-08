Athletic Club – Barcellona 1-3 | Yamal ripristina i quattro punti di vantaggio

Nella partita tra Athletic Club e Barcellona, il risultato finale è stato 1-3. Yamal, giovane giocatore, ha segnato e contribuito a ripristinare i quattro punti di vantaggio tra le due squadre. La gara si è svolta pochi minuti fa e le cronache online evidenziano l’importante ruolo del teenager nel match. La partita si è conclusa con il Barcellona in vantaggio.

2026-03-08 00:10:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Un caratteristico finale di Lamine Yamal ha regalato al Barcellona una combattuta vittoria per 1-0 sull’Athletic Club a San Mames, ripristinando il suo vantaggio di quattro punti in testa alla Liga. Il Real Madrid aveva ridotto il divario a un punto con una drammatica vittoria per 2-1 in casa del Celta Vigo e, per lunghi periodi, sembrava che il Barça sarebbe stato frustrato a Bilbao. In effetti, il Barça ha faticato alla ricerca del primo gol, ma alla fine è arrivato in modo tipicamente meraviglioso da Yamal. La superstar adolescente del Barça ha risolto la partita con uno straordinario tiro di sinistro, battendo un indifeso Unai Simon e regalando ai Blaugrana una vittoria di misura. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Barcellona-Villarreal: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche mentre i padroni di casa cercano di tirare quattro punti di vantaggio sul Real MadridIl Barcellona può aumentare la pressione sul Real Madrid battendo il Villarreal al Camp Nou sabato. Leggi anche: Squadra del Barcellona per la trasferta contro l’Athletic Club: ecco la lista ufficiale. Athletic Club 0-1 FC Barcelona | Lamine Yamal Scores A STUNNER Contenuti utili per approfondire Athletic Club. Temi più discussi: Pronostici Athletic Club - Barcellona: Yamal in forma per colpire ancora; Segui Athletic Club-Barcellona: pronostici, top scommesse e quote; La Liga: date, time, channels and lineups for Athletic Club vs FC Barcelona; La Masia vs Lezama: le scuole di Barcellona e Athletic Club a confronto. Pronostici Athletic Club - Barcellona: Yamal in forma per colpire ancoraIn questo articolo si possono trovare i pronostici Athletic Club - Barcellona, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com Coppa del Re, Athletic Club-Barcellona 1-2Inter-Torino 2-1, risultato finale della partita di Coppa Italia: Bonny e Diouf, poi Kulenovic. Gli Highlights Inter-Torino di Coppa Italia: 2-1, decisivi Bonny e Diouf. Ora in semifinale si attende ... youmedia.fanpage.it Il Barça soffre come poche volte gli era successo in stagione, ma batte l’Athletic Club con il golazo di Lamine Yamal. Per il 10 del Barça si tratta della 50ª rete in carriera, a soli 18 anni e 237 giorni. I blaugrana rispondono così al successo del Real e si riportan - facebook.com facebook Il Barça soffre come poche volte gli era successo in stagione, ma batte l’Athletic Club con il golazo di Lamine Yamal. Per il 10 del Barça si tratta della 50ª rete in carriera, a soli 18 anni e 237 giorni. I blaugrana rispondono così al successo del Real e si riportan x.com