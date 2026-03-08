Athletic Club – Barcellona 1-3 | Yamal ripristina i quattro punti di vantaggio

Nella partita tra Athletic Club e Barcellona, il risultato finale è stato 1-3. Yamal, giovane giocatore, ha segnato e contribuito a ripristinare i quattro punti di vantaggio tra le due squadre. La gara si è svolta pochi minuti fa e le cronache online evidenziano l’importante ruolo del teenager nel match. La partita si è conclusa con il Barcellona in vantaggio.

2026-03-08 00:10:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Un caratteristico finale di Lamine Yamal ha regalato al Barcellona una combattuta vittoria per 1-0 sull’Athletic Club a San Mames, ripristinando il suo vantaggio di quattro punti in testa alla Liga. Il Real Madrid aveva ridotto il divario a un punto con una drammatica vittoria per 2-1 in casa del Celta Vigo e, per lunghi periodi, sembrava che il Barça sarebbe stato frustrato a Bilbao. In effetti, il Barça ha faticato alla ricerca del primo gol, ma alla fine è arrivato in modo tipicamente meraviglioso da Yamal. La superstar adolescente del Barça ha risolto la partita con uno straordinario tiro di sinistro, battendo un indifeso Unai Simon e regalando ai Blaugrana una vittoria di misura. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

