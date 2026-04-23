Nel match tra Barcellona e Celta, la squadra catalana ha ottenuto una vittoria convincente, ma durante il secondo tempo uno dei giocatori chiave si è infortunato, costringendo l'allenatore a sostituirlo. La partita si è conclusa con il risultato favorevole al Barcellona, che si avvicina sempre di più alla conquista del titolo di La Liga. L'infortunio di Yamal rappresenta un’incertezza per le prossime gare del club.

"> Barcellona: Un Passo Verso il Titolo di La Liga. Il Barcellona ha fatto un importante passo avanti verso la conquista del titolo di La Liga, conquistando una vittoria cruciale per 1-0 contro il Celta Vigo, mercoledì sera. Questo successo consente alla squadra di continuare la sua corsa in cima alla classifica, avvicinandosi sempre di più al traguardo finale del campionato. La partita, che si è svolta al Camp Nou, ha visto i padroni di casa dominare il gioco per gran parte del match, anche se la vittoria è stata macchiata da un infortunio al giovane attaccante Lamine Yamal. Yamal, a soli 16 anni, ha mostrato segnali di grande talento e promettente futuro.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Barcellona affonda il Celta, ma perde Yamal infortunato decisivo.

Notizie correlate

Barcellona – Celta Vigo 1-0: Yamal si infortuna e vengono ripristinati i nove punti di vantaggio2026-04-22 23:55:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Lamine Yamal si è...

Barcellona, parla Rakitic: «Ok i fuoriclasse Pedri e Yamal, ma il vero trascinatore dei blaugrana al momento è lui!». Il nomeMercato Napoli: il punto sui rinnovi di McTominay, Anguissa, Lobotka e novità nel futuro di Lukaku.

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Barcellona - Celta Vigo in Diretta Streaming | DAZN IT.

Grave infortunio per Lamine Yamal, Mondiale a rischio. Vittoria amarissima del Barcellona sul CeltaNuovo successo per i blaugrana, che fanno bottino pieno grazie a un rigore del baby fenomeno di Rocafonda, che però s’infortuna proprio al momento dell’esecuzione dal dischetto e, ora, rischia di perd ... corrieredellosport.it

Barcellona: il nuovo tecnico arriva dal Celta?Intervistato dal Faro de Vigo, il bomber del Celta Nolito ha parlato del suo allenatore Luis Enrique, uno dei candidati per la panchina del Barcellona nella prossima stagione: E' un allenatore ... calciomercato.com