A giugno, sarà possibile visitare i nuovi spazi nel porto di Trieste, dove saranno aperti i primi 37.000 metri quadrati di aree ex Ferriera. Questa apertura segna un intervento importante nel comparto portuale, con lavori che si concluderanno entro la fine del mese. La zona, destinata a migliorare le operazioni logistiche, sarà accessibile a partire dalla fine di giugno.

"Entro la fine di giugno è prevista l'apertura dei primi 37mila metri quadrati di nuove aree ex Ferriera. L'area della messa in sicurezza ambientale è già in nostra concessione: contribuiamo ora allo sviluppo del porto con nuovi spazi e nuove banchine". Lo ha annunciato Antonio Barbara, Managing Director di HHLA PLT Italy, precisando che l'area sarà "al servizio del business e dello sviluppo dei contenitori". HHLA PLT gestisce nel Porto franco di Trieste un terminal multipurpose da 270mila mq. Si tratta di una nuova tappa nella realizzazione dell'Accordo di programma per lo smantellamento della Ferriera e la sua conversione. Circa 200mila mq andranno messi in sicurezza ambientale e di questi a giugno saranno pronti i primi 37mila che, di fatto, espandono l'area portuale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Barbara (HHLA PLT), a giugno pronta nuova area in porto a Trieste

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