La nuova Cittadella della giustizia sarà pronta a giugno. I lavori di restyling all’ex convento della Maddalena stanno per terminare. Entro poche settimane, i giudici di pace e l’Unep potranno trasferirsi nella struttura rinnovata. La città aspetta con fiducia questa importante novità.

VIA I PONTAGGI. In dirittura di arrivo i lavori di restyling all’ex convento della Maddalena che ospiterà i giudici di pace e l’Unep. Si avvicina sempre di più la consegna della nuova «casa» del giudici di pace. La fine dei lavori all’ex convento della Maddalena, destinato a ospitare la nuova Cittadella della giustizia, era inizialmente prevista per marzo, ma il cronoprogramma è stato aggiornato: il collaudo è ora fissato al 30 giugno per gli spazi in via Borfuro, contigui al Tribunale, che accoglieranno il giudice di pace e l’Unep (Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti), oggi in affitto in via Sant’Alessandro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La nuova Cittadella della giustizia pronta per giugno

Approfondimenti su Cittadella Giustizia

È stato firmato il Piano Città, un accordo tra Agenzia del Demanio, Comune di Catania e Università, volto alla valorizzazione e riqualificazione di immobili pubblici come la Cittadella della Giustizia e il Castello Ursino.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cittadella Giustizia

Argomenti discussi: Pietralata, il quartiere sogna la cittadella della sicurezza a due passi dallo stadio della Roma; Lavori agli impianti sportivi della Cittadella dello Studente in dirittura di arrivo; Barbuto, imminente l'avvio dei lavori per la nuova cittadella giudiziaria di Perugia; Edison Next riqualifica l'illuminazione pubblica di Cittadella (PD).

La nuova Cittadella della giustizia pronta per giugnoIn dirittura di arrivo i lavori di restyling all’ex convento della Maddalena che ospiterà i giudici di pace e l’Unep. ecodibergamo.it

Barbuto, imminente l'avvio dei lavori per la nuova cittadella giudiziaria di PerugiaEntriamo nella fase operativa della nuova cittadella giudiziaria: i primi lavori partiranno entro la primavera: lo ha annunciato il presidente della Corte d'Appello di Perugia Giorgio Barbuto, nel c ... ansa.it

Cittadella giudiziaria di Catania, fissata la nuova data di completamento: lavori, ritardi e costi - facebook.com facebook