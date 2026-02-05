Mediaset e Mfe trascinano Corona in tribunale | chiesti 160 milioni di euro Tra i richiedenti Pier Silvio Berlusconi De Filippi Gerry Scotti e altri

Mediaset e Mfe hanno fatto causa a Fabrizio Corona chiedendo 160 milioni di euro. Tra i richiedenti ci sono Pier Silvio Berlusconi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e altri. L’azienda sostiene che le accuse lanciate da Corona nel progetto Falsissimo siano false e offensive, e che abbiano danneggiato le persone coinvolte con menzogne e insinuazioni prive di ogni fondamento. La vicenda si sviluppa in tribunale, con entrambe le parti pronte a difendersi.

«Quanto diffuso dal progetto Falsissimo e da Fabrizio Corona, attraverso una violenza verbale inaudita, costituisce un insieme di menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e del minimo rispetto per le persone, le loro famiglie e le realtà coinvolte». Inizia così la lunga nota da Cologno Monzese che annuncia l'iniziativa legale contro Fabrizio Corona. Per l'ex re dei paparazzi il colosso televisivo (con Mediaset e Mfe) viene chiesta la cifra risarcitoria di 160 milioni di euro, con soggetti singoli lesi tra cui l'ad Pier Silvio Berlusconi e noti conduttori televisivi (anche Rai). La cifra milionaria destinata alle vittime di stalking e codice rosso. I volti noti coinvolti come «soggetti lesi»: ecco chi sono. I singoli soggetti lesi, che insieme a Mediaset partecipano alla causa civile da 160 milioni contro Fabrizio Corona, sono: Pier Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui.

