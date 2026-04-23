Dopo tre anni dall’uscita dai programmi di Mediaset, Barbara D’Urso ha avviato una causa legale contro l’azienda. La richiesta riguarda un importo che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. La questione sarà discussa nelle aule di tribunale, con un procedimento che coinvolge aspetti economici e contrattuali tra la conduttrice e la società. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai motivi specifici della causa.

Se ne parlerà e tanto anche. Dopo tre anni dall’uscita forzata dagli studi del Biscione, Barbara D’Urso ha deciso di portare in tribunale Mediaset. La notizia, riportata da La Stampa, rappresenta la fine definitiva di un rapporto professionale durato oltre vent’anni e l’inizio di una battaglia legale che potrebbe valere milioni di euro. Tutto comincia con una separazione progressiva tra le due parti, segnata dal ridimensionamento della conduttrice napoletana, dalla cancellazione di alcuni programmi storici, nonché della mancata riconferma alla guida di Pomeriggio Cinque. Il rapporto si è definitivamente chiuso alla fine del 2023, alla scadenza naturale del contratto.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Barbara D’Urso porta Mediaset in tribunale: in gioco fino a 20 milioni di euro

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la Repubblica. . Barbara D'Urso porta in tribunale Mediaset. Fallita la procedura di mediazione, la conduttrice ha deciso di denunciare l'azienda che tre anni fa l'ha messa alla porta. La D'Urso attende infatti ancora le scuse per le ingiurie social di un post social - facebook.com facebook

Gli avvocati di Barbara contestano anche il mancato corrispettivo dei diritti d'autore per tutti i programmi firmati come autrice in 16 anni di lavoro e per il format di sua proprietà, Live non è la D'Urso 3/3 (La Stampa) #BarbaraDUrso x.com