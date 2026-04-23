Barbara D’Urso ha avviato un'azione legale contro Mediaset, accusando l’azienda di non aver corrisposto alcuni diritti e di aver esercitato ingerenze sugli ospiti delle sue trasmissioni. La causa segue una procedura di mediazione che si è conclusa senza accordo. La questione riguarda aspetti contrattuali e presunte interferenze nelle attività professionali della conduttrice. La causa è stata avviata presso un tribunale competente.

Barbara D’Urso porta Mediaset in tribunale. Una causa che arriva dopo una procedura di mediazione fallita. Lo scrive La Stampa, che anticipa anche alcuni dei contenuti del contenzioso. L’ex volto del Biscione attenderebbe ancora delle scuse per un post social del marzo 2023, pubblicato su X dal profilo “ Qui Mediaset ” e ritenuto offensivo. Un post che, secondo quanto sostenuto dall’azienda all’epoca, sarebbe stato conseguenza di un hackeraggio. Ma non sarebbe questo l’unico punto alla base dell’azione legale intentata da D’Urso: in ballo, sempre secondo La Stampa, ci sarebbero anche il mancato corrispettivo dei diritti d’autore per programmi firmati come autrice in 16 anni di lavoro e il format di sua proprietà, Live-Non è la D’Urso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Barbara D’Urso porta Mediaset in tribunale: “Diritti non pagati e ingerenze sugli ospiti”

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