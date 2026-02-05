Corona denuncia Mediaset per 160 milioni di euro | causa in corso per violazione diritti d’autore

Fabrizio Corona ha deciso di portare in tribunale Mediaset, chiedendo 160 milioni di euro di risarcimento. L’ex paparazzo ha accusato la tv di aver violato i suoi diritti d’autore, scatenando una battaglia legale ancora in corso. La causa si sta svolgendo in modo serrato e potrebbe avere ripercussioni importanti per entrambe le parti.

Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi, è al centro di una causa civile che si sviluppa a due mani: Mediaset, in una mossa strategica per difendere la propria immagine, chiede 160 milioni di euro di risarcimento. È un colpo duro al cuore della sua attività, che negli ultimi anni ha visto l’ex papparazzo lanciare accuse pesanti su persone note del mondo televisivo. La causa, presentata in ambito giudiziaro, riguarda danni reputazionali e patrimoniali, e coinvolge non soltanto Corona, bensì anche le aziende e gli individui che lo hanno seguito o che ne hanno fatto parte. È un movimento di difesa che mette in scena un confronto tra due mondi: il mondo della televisione, rappresentato da Mediaset, e la cultura del gossip, dominata da Corona.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Corona Mediaset

Mediaset ha deciso di fare causa a Fabrizio Corona per chiedere 160 milioni di euro.

Mediaset ha deciso di portare in tribunale Fabrizio Corona, chiedendo un risarcimento di 160 milioni di euro.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Corona contro Mediaset e Signorini in Tribunale: “Se mi bloccano i social, ne trovo altri”

Ultime notizie su Corona Mediaset

Argomenti discussi: Caso Fabrizio Corona, Mediaset risponde: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione; Milano, Mediaset fa oscurare l'ultima puntata di Falsissimo di Corona: Google e Meta riconoscono la violazione di diritto d'autore; Dopo diffida Mediaset, Youtube rimuove una puntata di 'Falsissimo' di Fabrizio Corona; Caso Signorini, sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. I legali: Censura.

Fabrizio Corona-Mediaset, nuova battaglia legale: dalla denuncia per tentata estorsione alla controquerelaDalla denuncia per tentata estorsione alla possibile controquerela: lo scontro legale tra Corona e Mediaset si intensifica. notizie.it

Caso Signorini, Fabrizio Corona rilancia e denuncia Mediaset: Tentata estorsione, è gravissimoL’avvocato dell’ex re dei paparazzi Ivano Chiesa ha fatto sapere di avere sporto denuncia alla Procura di Milano in seguito a delle ‘missive’ del Biscione ... libero.it

Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione, il video dell’avvocato Chiesa: “Vogliono silenziarlo anche in discoteca” Nuovo capitolo dello scontro - https://www.ilriformista.it/fabrizio-corona-denuncia-mediaset-per-tentata-estorsione-il-video-della facebook

“Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione”: l’annuncio dell’avvocato Ivano Chiesa x.com