Dopo tre anni dall'addio a Mediaset, Barbara D'Urso ha intentato una causa legale contro l'azienda. La decisione è stata presa dopo che una procedura di mediazione con la società si è conclusa senza accordo. La conduttrice ha accusato Mediaset di non averle fornito le scuse richieste e di non aver pagato alcuni diritti. La vicenda si è svolta nel contesto di un post offensivo pubblicato sui social.

Barbara D'Urso ha fatto causa a Mediaset a tre anni di distanza dal suo addio all'azienda. Stando a quanto riferisce “La Stampa”, la conduttrice avrebbe scelto di portare il Biscione in tribunale dopo che la procedura di mediazione con la società si è conclusa in un nulla di fatto. D'Urso attenderebbe le scuse per un post sui social del profilo ufficiale “Qui Mediaset” nel quale la conduttrice veniva ingiuriata (secondo la società il profilo sarebbe stato hackerato). Gli avvocati contesterebbero anche il mancato corrispettivo dei diritti d'autore per i programmi da lei firmati come autrice in 16 anni di lavoro e per il format di sua proprietà “Live Non è la D'Urso”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Barbara D’Urso fa causa a Mediaset: scuse mai arrivate dopo un post offensivo e diritti non pagati

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