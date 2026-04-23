Barbara d' Urso fa causa a Mediaset | Ingerenze e diritti non pagati

Barbara d'Urso ha deciso di agire legalmente contro Mediaset, accusando l’azienda di ingerenze e di mancato pagamento di diritti. Dopo aver tentato una mediazione fallita, la conduttrice ha presentato denuncia presso le autorità competenti. La separazione tra le parti risale a circa tre anni fa, quando lei è stata licenziata dall’azienda senza accordo. La causa è stata avviata a seguito dell’esito negativo della procedura di mediazione.

Barbara d'Urso porta in tribunale Mediaset. Fallita la procedura di mediazione, la conduttrice ha deciso di denunciare l'azienda che tre anni fa l'ha messa alla porta dopo che una procedura di mediazione si è conclusa con un nulla di fatto. Lo rende noto l'edizione online de La Stampa, secondo cui la D'Urso attenderebbe le scuse per un post social del marzo 2023 del profilo ufficiale "Qui Mediaset", di proprietà dell'azienda, che ha sempre sostenuto di avere subito un hackeraggio. Secondo i legali della D'Urso non sarebbe l'unica violazione del Codice Etico Mediaset. Gli avvocati contestano anche il mancato corrispettivo dei diritti d'autore per i programmi firmati come autrice in 16 anni di lavoro e per il format di sua proprietà, 'Live non è la D'Urso'.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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D’Urso fa causa a Mediaset. Accuse di ingerenze e di diritti non pagati

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