Barbara D’Urso dichiara guerra a Mediaset Cosa c’è dietro alla causa | i diritti tv e il braccio di ferro con De Filippi-Toffanin

Barbara D’Urso ha presentato una causa legale contro Mediaset, accusando l’azienda di aver violato i suoi diritti contrattuali. La questione riguarda i diritti televisivi di alcuni programmi e un accordo mai rispettato. La disputa si è inasprita con le accuse di diffamazione e mancato pagamento di compensi. La causa è stata depositata presso il tribunale di Milano, segnando un nuovo capitolo nelle tensioni tra l’ormai ex conduttrice e il gruppo televisivo.

Milano, 23 aprile 2026 – Barbara D’Urso dichiara guerra a Mediaset. A tre anni dall’uscita forzata da Canale 5 – formalmente legata al rinnovamento dei palinsesti, ma con qualche dissidio dietro le quinte sul cachet da capogiro – l’ex conduttrice di ‘ Pomeriggio 5 ’ ha deciso di fare causa all’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi. Dopo un tentativo di mediazione fallito, Barbara D’Urso ha scelto di portare il Biscione in tribunale. Una scelta dettata dagli interessi, ma anche dall’amarezza di essere stata liquidata dopo oltre 20 anni di onorato servizio nelle tv dei Berlusconi. La notizia è è stata riportata in esclusiva dal quotidiano ' La Stampa '.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Barbara D’Urso dichiara guerra a Mediaset. Cosa c’è dietro alla causa: i diritti tv e il braccio di ferro con De Filippi-Toffanin Notizie correlate Barbara D’Urso fa causa a Mediaset, diritti non pagati e ingerenze: “Approvazione ospiti di De Filippi e Toffanin”Barbara D’Urso porta Mediaset in tribunale dopo l’uscita dalla tv: nessun accordo in mediazione. Barbara D’Urso fa causa a Mediaset, nel mirino anche indiscrezioni su De Filippi e ToffaninDopo tre anni dall’uscita forzata da Mediaset, Barbara D’Urso ha deciso di portare l’azienda di Berlusconi in tribunale. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Barbara D’Urso fa causa a Mediaset. Accuse di ingerenze e di diritti non pagati. Il nodo ospiti con De Filipp…. Barbara D’Urso dichiara guerra a Mediaset. Cosa c’è dietro alla causa: i diritti tv e il braccio di ferro con De Filippi-ToffaninL’ex conduttrice di ‘Pomeriggio 5’ porta in tribunale l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi. Tre anni fa era stata cancellata palinsesti, ora si va in battaglia ... msn.com Barbara D’Urso fa causa a Mediaset: i motivi ed il riferimento a Maria De Filippi e Silvia ToffaninNel 2023 la storica conduttrice Barbara D'Urso ha lasciato definitavemente gli studi Mediaset senza fare più ritorno, l'annuncio era stato fa ... isaechia.it