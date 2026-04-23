Barbara D’Urso denuncia Mediaset | la causa su social diritti e ospiti dei suoi show

Barbara D'Urso ha avviato una causa legale contro Mediaset, coinvolgendo questioni legate ai social, ai compensi non corrisposti e alle restrizioni editoriali sui suoi programmi. La rottura tra l'ex conduttrice e l'emittente si è approfondita con questa azione legale, che riguarda anche gli ospiti e le modalità di gestione delle sue trasmissioni. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli.

La rottura tra Barbara D'Urso e Mediaset si complica: la conduttrice avrebbe intrapreso un'azione legale che coinvolge post social, compensi mai ricevuti e presunte restrizioni editoriali. Barbara D'Urso avrebbe avviato un'azione legale contro Mediaset su più fronti, secondo quanto riportato da La Stampa. La conduttrice contesta una serie di episodi legati alla fine del suo rapporto con l'azienda, tra cui presunti mancati riconoscimenti economici, un post social offensivo e vincoli editoriali sulle sue trasmissioni. La vicenda riapre così il caso del suo addio alla televisione. La rottura tra Barbara D'Urso e Mediaset: cosa è successo davvero Nel 2023 si è consumata la clamorosa separazione tra Mediaset e Barbara D'Urso, inizialmente presentata dall'azienda di Cologno Monzese come consensuale.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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