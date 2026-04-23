Barbara D’Urso ha avviato una causa legale contro Mediaset, accusando l’azienda di non averle corrisposto i diritti d’autore per 16 anni. La questione si è riaccesa dopo che l’ex conduttrice ha pubblicato un post in cui ha ricevuto insulti e critiche. Dopo tre anni di silenzio e un tentativo di mediazione senza successo, ora la vicenda si è spostata in tribunale.

Tre anni di silenzio televisivo, una mediazione fallita e ora l’aula di tribunale. Barbara D’Urso ha deciso di rompere gli indugi e portare Mediaset davanti alla giustizia, chiudendo definitivamente la porta a qualsiasi tentativo di riconciliazione con l’azienda che l’ha accompagnata per oltre vent’anni di carriera. Una scelta che segna un punto di non ritorno in una delle separazioni più chiacchierate della tv italiana. La notizia, riportata in esclusiva da La Stampa, arriva dopo che il tentativo di mediazione tra le parti si è concluso con un nulla di fatto. Nessun accordo è stato trovato e, particolare significativo, non si è trattato di una questione puramente economica.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Barbara D’Urso contro Mediaset: 16 anni di diritti d’autore mai pagati e un post che l’ha insultata (ecco cos’è successo)

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