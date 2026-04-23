Barbàra Assiterminal ' la merce è come l' acqua trova sempre una strada'

Il blocco del Canale di Suez ha provocato un aumento dei costi di trasporto, con circa il 50-60% delle rotte che si sono spostate passando dal Capo di Buona Speranza, prolungando i viaggi di circa due settimane. Questo spostamento ha eliminato il vantaggio di costi più bassi offerto dai porti del Mediterraneo rispetto alle rotte tradizionali. Un rappresentante del settore ha commentato che, come l'acqua, la merce trova sempre una via per arrivare a destinazione.

Il blocco di Suez ha causato un incremento generalizzato dei costi, il 5060% dei flussi passava per il Capo di Buona speranza allungando il viaggio di due settimane eliminando così il gap di convenienza che avevano i porti del Mediterraneo. Il Covid ha insegnato a diversificare: i porti del Sud hanno continuato a essere utilizzati nel timore che in caso di ostacoli per i porti del Nord, l'attività fosse comunque garantita. Hormuz invece ha incrementato i costi energetici, per noi, l'industria, l'autotrasporto, del 30% e non vediamo più alcune categorie merceologiche come alluminio, metalli, macchinari, prodotti del lusso, mattonelle, arredamento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Barbàra (Assiterminal), 'la merce è come l'acqua, trova sempre una strada' Notizie correlate “Un vincente trova sempre la strada, un perdente una scusa”: Gigi D’Alessio punzecchia Anna Pettinelli ad Amici 25. Lei risponde: “Questa viene dai Baci Perugina?”. Eliminata CaterinaScintille tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli durante il quarto appuntamento di “Amici di Maria De Filippi”, andato in onda ieri sabato 11 aprile. Leggi anche: Linda e Federico, la (nuova) coppia di Matrimonio a prima vista 2026: “L’amore trova sempre la sua strada”