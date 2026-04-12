Scintille tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli durante il quarto appuntamento di “ Amici di Maria De Filippi”, andato in onda ieri sabato 11 aprile. La discussione è nata sul commento di Riccardo che ha cantato “Uomo che cade”, il brano sanremese di Tredici Pietro. Anna Pettinelli ha commentato che questa volta – e per la prima volta in tutto l’anno – con la canzone di Tredici Pietro, Riccardo gli è finalmente piaciuto. L’artista è intervenuto con un detto in napoletano: “ O gallo ch’è bbuono a cantà, canta dint’a tutte ‘e gallinaje “, ossia “Il gallo che sa cantare, canta in tutti i gallinai”. Pettinelli non è d’accordo: “Riccardo con un brano rock troverebbe delle difficoltà”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un vincente trova sempre la strada, un perdente una scusa”: Gigi D’Alessio punzecchia Anna Pettinelli ad Amici 25. Lei risponde: “Questa viene dai Baci Perugina?”. Eliminata Caterina

“Tu vuoi insegnare a me come si fa musica? La cover ha una matrice e su questa base che è la stessa del pezzo, apprezzo di più l’originale”: Gigi D’Alessio risponde ad Anna Pettinelli“La differenza tra me e te è che tu metti i dischi e io li faccio“: così Gigi D’Alessio aveva messo il punto su una lite con Anna Pettinelli, durante...

“Li hanno separati”. Amici 25, alta tensione tra Gigi D’Alessio e Anna PettinelliIl Serale di Amici di Maria De Filippi continua a sorprendere il pubblico, ma non solo per le esibizioni degli allievi.