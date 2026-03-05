Linda e Federico la nuova coppia di Matrimonio a prima vista 2026 | L’amore trova sempre la sua strada

Linda e Federico, due dei protagonisti di Matrimonio a Prima Vista 2026, si sono ufficialmente uniti in matrimonio a Milano il 5 marzo 2026. I due hanno coronato il loro sogno, dimostrando che l’amore può seguire strade inaspettate, anche se il percorso non è stato lineare. La cerimonia si è svolta in città, con amici e familiari presenti per festeggiare il loro sì.

Milano, 5 marzo 2026 – E (alla fine) vissero felici e contenti. Il lieto fine da sogno, c’è stato. Anche se l’amore questa volta ha seguito un percorso inatteso. Quella di Linda e Federico, la (nuova) coppia di “Matrimonio a prima vista” è una storia che non ha precedenti negli annali del docu reality cult di Real Time. Ma facciamo un passo indietro. Tutto è iniziato come di consueto: tre coppie hanno accettato di delegare la scelta del proprio partner a un team di esperti (la sessuologa Nada Loffredi, il life coach ed esperto di comunicazione Davide Favaretto e la psicologa Giulia Davanzante), incontrando il proprio partner solo il giorno del fatidico sì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

