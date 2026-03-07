Gal Appennino Aretino pubblicati tre bandi della programmazione Leader 2023–2027

Il Gal Appennino Aretino ha pubblicato tre bandi relativi alla programmazione Leader 2023-2027. Durante la seduta del 20 febbraio, il Consiglio di Amministrazione ha approvato i bandi definitivi per gli interventi SRE04, dedicato alle start-up non agricole, SRD09, che riguarda gli investimenti non produttivi nelle aree rurali, e SRD14, con focus sugli investimenti produttivi non agricoli nelle zone rurali.

Arezzo, 7 marzo 2026 – Approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 febbraio scorso i bandi definitivi relativi agli interventi SRE04 " Start Up non agricole", SRD09 "Investimenti non produttivi nelle aree rurali" e SRD14 "Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali". Dopo un articolato percorso di definizione e confronto, i tre bandi sono stati pubblicati il 4 marzo sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 09 Supp. n. 50 parte III e resteranno aperti fino al 29 maggio, garantendo un arco temporale di quasi 90 giorni per consentire a imprese ed enti del territorio di presentare domanda. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto prioritario assicurare un periodo congruo di apertura, rispondendo così alle attese manifestate da tempo dal tessuto economico e istituzionale locale.