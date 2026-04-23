Banda del buco assalta poliambulatori e supermercato | muro sfondato poi la fuga coi soldi

Una banda di ladri conosciuta come la “banda del buco” ha preso di mira nuovamente Brescia, attaccando un poliambulatorio e un supermercato. In entrambi i casi, i malviventi hanno sfondato un muro per entrare negli edifici e sono riusciti a fuggire con del denaro. Gli episodi sono avvenuti in rapida successione e sono stati segnalati alle forze dell’ordine. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali conseguenze per le vittime o sui responsabili.

Torna a colpire la cosiddetta “banda del buco” e lo fa ancora una volta a Brescia, prendendo di mira uno stabile già finito nel mirino dei ladri. Assaltato dai malviventi, nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, l’edificio che in passato ospitava il negozio di abbigliamento Carnevali.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Via Marchese di Villabianca, la "banda del buco" svaligia una tabaccheria: rubati gratta e vinci, soldi e sigaretteSono entrati prima nel bar “Cremoso” con l'obiettivo di aprirsi un varco, per poi entrare in una tabaccheria e svaligiarla. Banda armata di kalashnikov assalta un portavalori, poi spara ai carabinieriScene da film oggi, 9 febbraio, sulla superstrada Brindisi-Lecce all'altezza dello svincolo di Tuturano. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi: caccia alla 'banda del buco'. Al vaglio immagini telecamere; Rapina in banca, cosa rischia la banda del buco: Ma il giudice potrebbe considerare molte variabili; Rapina in banca a Napoli, cosa sappiamo: le indagini su alcuni quartieri e quel precedente del 2018 della banda del buco; Il colpo della banda del buco a Napoli, la targa di carta, le maschere da attori e l'ironia sul web: impazzano meme e fotomontaggi. Banda del buco incastrata dalle telecamere: colpo da mezzo milione, arrestati in dueSembravano svaniti nel nulla con un bottino da capogiro, ma la loro fuga è finita davanti agli uomini della Squadra Mobile. La Polizia di Stato di Asti ha dato un volto e un nome ... leggo.it Napoli, il colpo perfetto della banda del buco: 12 metri scavati a mano e 40 cassette svaligiate: la ricostruzione 3D del cunicolo scavato sotto il caveauA testa bassa, in tuta da operaio e con il volto nascosto da una mascherina , sembrano clienti qualunque. In realtà sono tre dei componenti ... notizie.tiscali.it Ecco perché il piano della #BandaDelBuco mi era già familiare… Trovi tutti gli episodi di Fuori Corso solo su canale9.it E LE SORPRESE NON SONO MICA FINITE… STAY TUNED #FuoriCorso #cirovillano #ciroceruti #luciopierri - facebook.com facebook Modugno, smantellata banda del riciclaggio di auto rubate: in 4 arrestati, sono del Foggiano VIDEO x.com