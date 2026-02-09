Banda armata di kalashnikov assalta un portavalori poi spara ai carabinieri

Da today.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina sulla superstrada tra Brindisi e Lecce, all’altezza dello svincolo di Tuturano, una banda armata ha assaltato un portavalori. I rapinatori hanno usato kalashnikov e, durante il tentativo di fuga, hanno aperto il fuoco contro i carabinieri intervenuti sul posto. La scena è sembrata uscita da un film, con colpi esplosi e tensione alta lungo la strada. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha messo in allerta le forze dell’ordine, che stanno cercando di capire

Scene da film oggi, 9 febbraio, sulla superstrada Brindisi-Lecce all'altezza dello svincolo di Tuturano. Un commando armato ha assaltato due portavalori della ditta Btv-Battistolli sulla Lecce-Brindisi. C'è stato un inseguimento tra banditi e carabinieri: un colpo esploso dai primi ha raggiunto.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

