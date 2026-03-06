La scuola montessoriana chiusa all’improvviso Monta la protesta di famiglie e insegnanti

La scuola montessoriana è stata chiusa improvvisamente, suscitando la reazione di famiglie e insegnanti che si preparano a manifestare pubblicamente. Le parti coinvolte chiedono anche un risarcimento per il disservizio subito e per il danno morale e psicologico inflitto ai bambini. La situazione ha generato una mobilitazione immediata e decisa.

Pronti a protestare in modo pubblico e plateale, decisi ad ottenere anche un risarcimento per il disservizio subito e soprattutto per il danno morale e psicologico inflitto ai loro figli. Non si arrendono i genitori dei bambini che frequentavano la scuola Parco dei bambini Montessori alla Bufalotta. Una struttura che ha definitivamente chiuso i battenti venti giorni fa. In fretta e furia. Dopo un esposto anonimo la asl aveva riscontrato impianti di areazione sporchi e condizioni scadenti, il municipio aveva evidenziato anche qualche abuso edilizio. Da qui la decadenza delle autorizzazioni e della convenzione con il comune. La decisione di chi gestiva la struttura di interrompere le attività sia del nido che della scuola dell'infanzia con 115 bambini e bambine rimasti di fatto senza scuola.