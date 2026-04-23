Banche UE contro gli USA | Bruxelles sfida la concorrenza globale

La Commissione Europea ha avviato una consultazione sulla normativa FRTB, una regola che riguarda i requisiti di capitale delle banche, con l’obiettivo di tutelare le istituzioni finanziarie dell’Unione Europea fino al 2029. La decisione arriva in un momento di crescente confronto tra le banche europee e quelle statunitensi, mentre Bruxelles cerca di rafforzare la propria posizione nel panorama finanziario globale. La consultazione riguarda le modalità di applicazione e le eventuali modifiche alla normativa.

? Cosa sapere La Commissione Europea avvia consultazione sulla FRTB per proteggere le banche UE fino al 2029.. La misura mira a contrastare la deregolamentazione finanziaria promossa dall'amministrazione Trump negli Stati Uniti.. La Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica per modificare il quadro prudenziale relativo ai rischi di mercato delle banche, puntando a proteggere gli istituti dell’Unione dalle asimmetrie competitive con gli Stati Uniti fino alla fine del 2029. Il provvedimento riguarda la FRTB, ovvero il Fundamental Review of Trading Book, un pilastro degli standard globali di Basilea III che mira a introdurre sistemi di misurazione dei rischi più sofisticati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Banche UE contro gli USA: Bruxelles sfida la concorrenza globale Notizie correlate Bruxelles avvia un’indagine sulla cinese Goldwind per sovvenzioni estere e concorrenza sleale nell’eolico UeLa Commissione europea ha avviato un’indagine approfondita su Goldwind Science & Technology, uno dei principali produttori cinesi di turbine eoliche,... Guardiani della Rivoluzione minacciano rappresaglia globale contro gli UsaI Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno lanciato un nuovo, allarmante avvertimento agli Stati Uniti e ai loro alleati nella regione. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Banche Ue: l'appello dell'Afme per un'Unione bancaria operativa; Banche, l’Ue ammorbidisce Basilea3 fino a fine 2029. No a disparità con le regole Usa sui rischi di mercato; Ue, approvato nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sbloccato anche il prestito da 90 miliardi; Patuelli: L’Ue cambi passo contro la paralisi. La svolta è superare il veto dei 27. Banche, Commissione Ue dice no a disparità regole su rischi mercatoLa Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica su un progetto di atto delegato riguardante il quadro prudenziale per il rischio di mercato delle banche, noto come FRTB (Fundamental ... quifinanza.it Banche, l’Ue ammorbidisce Basilea3 fino a fine 2029. No a disparità con le regole Usa sui rischi di mercatoLa Commissione Ue ammorbidisce le ultime regole bancarie di Basilea 3 sui rischi di mercato fino a fine 2029, in modo da evitare disparità di condizioni agli istituti europei rispetto a quelli Usa. milanofinanza.it Non solo gioielli e lingotti: dietro le porte blindate delle banche si nasconde un universo fatto di beni preziosi, documenti riservati e storie personali che sfuggono a ogni controllo. - facebook.com facebook